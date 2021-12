Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach betrunkener E-Scooter-Fahrt

Gelsenkirchen (ots)

Die Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag ist für einen 28-Jährigen im Polizeigewahrsam geendet. Der Mann war den Beamten aufgefallen als er am 25. Dezember 2021, gegen 1.30 Uhr, mit seinem sechsjährigen Sohn auf einem E-Scooter in Schlangenlinien über die Wanner Straße in Richtung Herne fuhr. Die Polizisten stoppten den 28-Jährigen. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Als die Polizeibeamten den Mann aufforderten, sich auszuweisen, versuchte dieser zu flüchten. Die Beamten holten den Flüchtenden ein. Der aufgebrachte Mann ließ sich jedoch nicht beruhigen und schlug unentwegt heftig um sich. Da auch der Einsatz von Pfefferspray keine Wirkung zeigte, schalteten die Beamten das Distanzelektroimpulsgerät, kurz DEIG, ein und drohten mit einer Schussabgabe. Der 28-Jährige schlug einen der Beamten und ging danach mit erhobenen Fäusten auf den zweiten Polizisten zu, der daraufhin das DEIG auslöste. Schließlich konnte der Mann gefesselt werden. Bei seiner anschließenden Durchsuchung wurde Cannabis bei ihm gefunden. Nachdem der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland zur Blutprobenentnahme und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden war, wurde er anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der sechsjährige Sohn wurde an die Erziehungsberechtigte übergeben. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

