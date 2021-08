Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Beim Abbiegen Krad übersehen

Ratzeburg (ots)

16. August 2021 | Kreis Stormarn - 15.08.2021 - Lütjensee

Am 15.08.2021, gegen 17.00 Uhr, kam es in Lütjensee in der Sieker Landstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei zwei Personen verletzt wurden.

Ein 27-jähriger Ahrensburger befuhr mit einem Audi A7 die K30 Sieker Landstraße aus Richtung Lütjensee kommend in Fahrtrichtung Siek. An einer Einmündung zu einem Parkplatz wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden 59-jährigen aus Hamburg mit seinem Motorrad Yamaha, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Kradfahrer sowie seine 59-jährige Sozia, ebenfalls aus Hamburg, stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7.000 Euro.

