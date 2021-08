Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Raub

Ratzeburg (ots)

16. August 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.08.2021 - Schwarzenbek

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (14.08.2021) ist es in der Bahnunterführung der Compestraße in Schwarzenbek zu einer Raubstraftat gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der 20-jährige Geschädigte zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr von einem unbekannten Mann in der Bahnunterführung der Compestraße angesprochen. Dieser Mann fragte den Hamburger nach einer Zigarette. Noch beim Heraussuchen der Zigarette schlug der unbekannte Täter plötzlich den 20-Jährigen ins Gesicht, woraufhin er bewusstlos zu Boden fiel. Als der Hamburger wiedererwachte, hatte sich der Täter mit einigen von ihm getragenen Kleidungs- und diversen Schmuckstücken entfernt.

Der 20 Jahre alte Mann erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: -ca. 23 Jahre alt -ca. 180 cm groß Er war bekleidet mit einem Kapuzenpullover und trug ein Cap.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell