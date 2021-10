Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gaststätte eingedrungen

Arnstadt, Gothaer- Straße, Kleingartenanlage Eintracht (ots)

Am Samstag, den 23.10.2021 zwischen 01:00 Uhr und 13:50 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in die Gaststätte der Kleingartenanlage "Eintracht" in der Gothaer- Straße ein. Über ein Fenster an der Rückseite der Gaststätte gelangten der oder die unbekannten Täter in den Innenraum der Gaststätte. Ohne Gegenstände zu entwenden, verließen die Personen die Gaststätte. Der Sachschaden wurde mit circa 500,-EUR angegeben. Zu vorgenannter Handlung nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0248e13/2021 gern Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

(sg)

