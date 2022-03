Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Drei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Samstagabend, 26.03.2022, auf der B 34 auf dem neu ausgebauten Streckenabschnitt der Ortsumfahrung von Oberlauchringen gefordert. Kurz nach 18:00 Uhr war eine 28-jährige Frau in ihrem Peugeot von der Bundesstraße nach links in Richtung Oberlauchringen abgebogen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden BMW. Der BMW wurde danach auf eine Verkehrsinsel geschleudert und beschädigte noch ein Schild. Die Peugeot-Fahrerin, der 59-jährige BMW-Fahrer und seine 60 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle Drei kamen in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt ca. 21000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt neun Fahrzeugen im Einsatz.

