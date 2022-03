Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 25.03.2022, ist in eine Wohnung in der Friedhofstraße in Unterlauchringen eingebrochen worden. Zwischen 16:20 Uhr und 21:30 Uhr war eine Terrassentür aufgehebelt worden. Die Schlafräume der Wohnung wurden durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet die Kriminalpolizei, Tel. 07741 8316-0.

