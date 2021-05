Polizei Dortmund

POL-DO: Lagerfeuer, Musik und Steinwurf - größere Ansammlung auf Phönix-West von Polizei aufgelöst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0513

Eine Streife der Dortmunder Polizei ist am späten Freitagabend (14. Mai) auf eine etwa 50-köpfige Personengruppe im Bereich der Halde Hympendahl aufmerksam geworden. Die Gruppe flüchtete, als sie die Beamten erblickte.

Demnach kamen den Beamten gegen 22 Uhr zunächst mehrere Kleingruppen in Höhe des Viaduktes entgegen. Sie kontrollierten die Personen und erteilten Platzverweise. Als die Beamten daraufhin in Richtung der Halde gingen, erkannten sie eine etwa 50-köpfige Gruppe sowie ein brennendes Lagerfeuer. Mit Ausnahme eines 19-jährigen Dortmunders flüchtete die Gruppe in verschiedene Richtungen.

Um das Feuer vollständig löschen zu können, riefen die Polizisten die Feuerwehr hinzu. Dabei erkannten sie mehrere Findlinge im Bereich einer Zufahrt zur Halde. Als sie diese zur Seite schoben, flog ein Stein in Richtung der Beamten und traf einen Polizisten am Fuß. Es folgten vermehrt Beleidigungen aus der offenbar immer noch in der Nähe stehenden Gruppe.

Nachdem die Feuerwehr das Lagerfeuer löschen konnte und weitere Polizisten an der Örtlichkeit eintrafen, konnten im Umfeld der Halde noch neun Personen im Alter von 16 bis 32 Jahren festgestellt werden. Die jungen Männer und Frauen versteckten sich zum Teil in den Gebüschen. Die Polizei stellte die Personalien der Beteiligten fest und sprach allen Personen einen Platzverweis für die Dauer der Ausgangssperre aus.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Presseerklärung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

