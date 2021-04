FW-WRN: F_Rauchmelder - LG2 - LZ1 - Heimrauchmelder ausgelöst, kein Feuer kein Rauch wahrnehmbar / erkennbar

Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: F_Rauchmelder - LG2 - LZ1 - Heimrauchmelder ausgelöst, kein Feuer kein Rauch wahrnehmbar

Um 12:53 Uhr wurde die Löschgruppe 2 aus Langern sowie der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort: "F_Rauchmelder - Heimrauchmelder ausgelöst, kein Feuer kein Rauch wahrnehmbar / erkennbar " über Meldeempfänger in die Langener Straße alarmiert. Ein Nachbar hatte in einem Einfamilienhaus einen Rauchmelder wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die Erkundung des ersteintreffenden Einsatzleiters aus Langern bestätigte einen ausgelösten Rauchmelder in einem Wohnzimmer. Durch die Balkontür konnten brennende Kerzen auf eine Kamin erkannt werden. Diese qualmenden Kerzen hatten den Rauchmelder ausgelöst. Da der Balkontürgriff nicht ganz geschlossen war, konnte der Angriffstrupp mit mehreren leichten Schlägen gegen die Türe diese öffnen. Der Angriffstrupp durchsuchte unter Atemschutz im Anschluss die Wohnung auf Personen und brachte die rauchenden Kerzen ins Freie. Parallel zu diesen Tätigkeiten lüfteten die Kräfte aus der Innenstadt mit einem Hochleistungslüfter die Wohnung. Es konnte keine Person in der Wohnung vorgefunden werden. Die Einsatzstelle konnte um 13:35 Uhr an die Polizei übergeben werden. Im Einsatz waren 18 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit fünf Fahrzeugen [2-LF10-1, 2-MTF-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-ELW1-1]. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst sowie die Polizei aus Werne.

