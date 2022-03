Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Einsatz wegen brennender Glascontainer in Rheinheim

Freiburg (ots)

Wegen brennender Glascontainer kam es am Sonntagmorgen, 27.03.2022, zu einem Feuerwehreinsatz in Küssaberg-Rheinheim. Gegen 10:50 Uhr war dort aufsteigender Rauch entdeckt worden. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. In den Containern entsorgte Prospekte könnten das Feuer entfacht haben.

