Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt

Kirchhundem (ots)

Am Freitagmorgen (01.04.2022) kam es um 7.40Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B517 in Hofolpe. Der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann war mit seinem Sprinter aus Richtung Kirchhundem unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Gabionenwand stieß. Der Kleintransporter kippte zu Seite und der Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme wurde die B517 komplett gesperrt. An Fahrzeug und Mauer entstand erheblicher Sachschaden in fünfstelligem Eurobereich.

