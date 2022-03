POL-OE: Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Kirchhundem/Lennestadt (ots) - Am Samstagvormittag (26.03.2022) fand eine Versammlung in Form eines LKW-Konvois statt. Die Teilnehmer trafen sich zu Beginn für eine Kundgebung auf dem Parkplatz des "Panorama Parks" in Kirchhundem. Im Anschluss wurde ab 11.30 Uhr der Aufzug in Form eines LKW-Konvois mit circa 80 Fahrzeugen (zumeist LKW - aber auch PKW und Zweiräder) ...

