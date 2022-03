Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: LKW-Protestfahrt ohne größere Verkehrsbeeinträchtigungen

Kirchhundem/Lennestadt (ots)

Am Samstagvormittag (26.03.2022) fand eine Versammlung in Form eines LKW-Konvois statt. Die Teilnehmer trafen sich zu Beginn für eine Kundgebung auf dem Parkplatz des "Panorama Parks" in Kirchhundem. Im Anschluss wurde ab 11.30 Uhr der Aufzug in Form eines LKW-Konvois mit circa 80 Fahrzeugen (zumeist LKW - aber auch PKW und Zweiräder) durchgeführt. Die Fahrtstrecke betrug etwa 40 km und führte vom "Panorama Park" durch die Gemeinde Kirchhundem und das Stadtgebiet Lennestadt. Die Gesamtlänge des Konvois wurde auf etwa 5 km geschätzt. Die Versammlung endete störungsfrei und ohne nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen gegen 13.40 Uhr an ihrem Ausgangspunkt. Im Einsatz befand sich neben Kräften der Kreispolizeibehörde Olpe auch ein Polizeihubschrauber.

