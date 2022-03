Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht in Olpe: Zeugen gesucht!

Olpe (ots)

Am Freitag (25.03.2022) erschien die Halterin eines PKW in der Polizeiwache und erstattete Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck des Kaufland-Marktes in Olpe. Eine Zeugin hatte die Frau darauf aufmerksam gemacht, dass ihr geparktes Fahrzeug gegen 13.00 Uhr von einem anderen Auto beschädigt wurde. Obwohl sich die Insassen (ein älterer Mann und eine ältere Frau) den Schaden an dem PKW angeschaut haben, sind sie anschließend ohne weiteres von der Unfallstelle weggefahren. Die Zeugin hatte der Geschädigten auch ein Kennzeichen des flüchtigen PKW mitgeteilt. Hierbei scheint es sich jedoch um einen Ablese- oder Übermittlungsfehler gehandelt zu haben. Die Polizei bittet nun, dass sich die Zeugin sowie eventuelle weitere Zeugen melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4112 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell