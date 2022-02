Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fensterscheibe in der Fahnenstraße eingeworfen

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, um 18:40 Uhr, warf eine unbekannte Person eine Fensterscheibe im Erdgeschoß der Fahnenstraße 9 ein. Die dunkel gekleidete Person mit schwarzer Mütze und schwarzem Rucksack benutzte hierzu einen Kieselstein und rannte in Richtung Winzler Straße davon. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro.

Zeugen, insbesondere die drei Männer, die an der Kreuzung Fahnenstraße/Bogenstraße standen und dem Mann noch nachgerufen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

