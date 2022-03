POL-OE: Verkehrsbeeinträchtigung durch LKW-Demo

Lennestadt (ots) - Maumke. Aus zähfließendem und stockendem Verkehr resultierte am Freitag (18.03.2022) um 10.45 Uhr ein Auffahrunfall auf der B236. Insgesamt waren drei Autos an dem Unfall beteiligt. Durch den Aufprall wurden zwei Beifahrerinnen (58 und 61 Jahre) leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle ...

