POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Drolshagen (ots) - Am Freitag (18.03.2022) versuchten unbekannte Täter in Germinghausen zwischen 06.30 Uhr und 06.50 Uhr in ein Wohnhaus in der "Alte Dorfstraße" einzubrechen. Nachdem das Aufhebeln der Haustür misslang, drangen die Täter über eine Kellertür in die Waschküche des Einfamilienhauses ein. Da sie von hieraus offensichtlich nicht weiter in das Haus vordringen konnten, ließen sie von ihrem weiteren ...

