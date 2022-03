Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Drolshagen (ots)

Am Freitag (18.03.2022) versuchten unbekannte Täter in Germinghausen zwischen 06.30 Uhr und 06.50 Uhr in ein Wohnhaus in der "Alte Dorfstraße" einzubrechen. Nachdem das Aufhebeln der Haustür misslang, drangen die Täter über eine Kellertür in die Waschküche des Einfamilienhauses ein. Da sie von hieraus offensichtlich nicht weiter in das Haus vordringen konnten, ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt sowie scheinbar ohne Beute vom Tatort. Im Tatzeitraum fielen vor dem Wohnhaus zwei Personen auf. Bei einer der Personen könnte es sich um eine Frau gehandelt haben. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

