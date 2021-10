Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Fahrräder beschädigt

Uslar (ots)

USLAR (zi.) In der Zeit vom 30.09.21, 17:00 Uhr, bis zum 01.10.21, 07:20 Uhr, wurden von bisher unbekannten Tätern an 4 Fahrrädern, die sich in einem Keller in der Sohnreystraße befanden, die Reifen zerstochen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, zu melden.

