Polizei Bielefeld

POL-BI: Bargeld aus Gaststätte gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brake - Einbrecher stiegen in der Nacht auf Dienstag, 03.08.2021, in eine Gaststätte an der Braker Straße ein.

Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 23:00 Uhr und 11:00 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude zwischen der Bornholmstraße und der Straße Wefelshof. Zunächst entwendeten sie Bargeld aus der Kasse am Tresen.

In einem weiteren Raum stießen sie auf einen Tresor, in dem sich ebenfalls Bargeld befand, und transportierten ihn ab. Er hatte eine Größe von 40cm x 40cm x 40cm.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

