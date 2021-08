Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber erbeutet Handy

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Unbekannter raubte am Montag, 02.08.2021, an der Artur-Ladebeck-Straße einem Bielefelder das Handy und flüchtete.

Ein 27-jähriger Bielefelder ging gegen 23:00 Uhr hinter dem Kunsthallenpark in Richtung des dortigen Parkplatzes zu seinem PKW. Auf dem Weg dorthin nutzte er sein IPhone 12 und hielt es dazu in der Hand. Plötzlich rempelte ihn ein Unbekannter an, der ihm dabei auch das Telefon aus der Hand riss. Als der Täter loslief, lief das Opfer hinterher und hielt den Räuber am Pullover fest. Daraufhin dreht sich der Festgehaltene um und schlug gezielt mit der Faust in Richtung des Gesichts des Bielefelders, der sich rechtzeitig wegducken konnte. Das Opfer ließ den Räuber daraufhin los, so dass dieser in Richtung Innenstadt flüchten konnte.

Der Täter wird als circa 35 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, mit normaler Statur, kurze schwarze Haare, schwarzer Vollbart, bekleidet mit schwarzem Pullover und schwarzer Jogginghose beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell