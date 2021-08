Polizei Bielefeld

POL-BI: Geparkte Autos zerkratzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - In Schildesche haben Unbekannte elf Autos in der Nacht zu Montag, 02.08.2021, beschädigt.

Der oder die Täter zerkratzten Fahrzeuge, die zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, in der Straße Am Balgenstück abgestellt waren. Dabei wurden die Autos mehrfach an unterschiedlichen Stellen der Karosserie und teilweise rundherum beschädigt.

Ein VW Polo und VW Beetle standen in Nähe der Einmündung der Talbrückenstraße. Ein Audi A3, ein Audi A4, ein Audi A5, ein Renault Kangoo, ein 5 er BMW, ein Ford Fiesta, ein VW Touran, ein Skoda Oktavia und eine Mercedes C-Klasse parkten im Bereich der Einmündungen Am Alten Kirchweg und An der Kreuzflur.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges Am Balgenstück beobachtet haben.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell