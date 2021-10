Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Altmetall

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.) Durch bisher unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 30.09.21, 20:00 Uhr, bis zum 01.10.21, 09:00 Uhr, in einer Garageneinfahrt in der Mittleren Volperstraße abgelegtes Altmetall einer Dachsanierung entwendet. Das Polizeikommissariat Uslar bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05571/92600-0.

