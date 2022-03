Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher in Volksbank-Filiale

Lennestadt (ots)

Grevenbrück. Unbekannte Täter drangen am frühen Montagmorgen (21.03.2022) gegen 03.51 Uhr in eine Filiale der Volksbank in der "Kölner Straße" ein und lösten dabei einen Alarm aus. Nur wenige Minuten später konnten die Täter bereits nicht mehr am Tatort angetroffen werden. Die Zeit hatte jedoch ausgereicht, um sich gewaltsam Zutritt zum Bestückungsraum der Geldautomaten zu verschaffen und aus diesen Bargeld in bislang unbekannter Höhe zu entwenden. Außerdem verursachten die Täter Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

