POL-OE: Schwerer Unfall in Olpe

Finnentrop (ots) - Fretter. Am Mittwoch (16.03.2022) kam es gegen 15.30Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Giebelscheidstraße. Alle Bewohner konnten das Haus noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt verlassen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar und es entstand massiver Sachschaden. Derzeit liegen noch keine Hinweise auf die Brandursache vor. ...

