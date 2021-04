Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Zeugen gesucht

Wilsum (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Emlichheimerstraße in Wilsum zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 36-Jähriger war mit seinem Sattelzug gegen 16.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Wilsum unterwegs, als ihm ein überholender Pkw auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte der Lkw-Fahrer einen Zusammenstoß verhindern. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dabei wurde die Berme erheblich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort. Für die Bergungsabreiten war die Straße zeitweise voll gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

