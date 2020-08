Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200809-3-pdnms Brennende Rundballenpresse, Bovenau

Bovenau/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Bovenau/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Bei Erntearbeiten in Bovenau geriet am 08.08.20 um 15.32 Uhr eine Rundballenpresse in Brand. Aufgrund der Trockenheit gerieten neben der Presse auch 20 bereits gepresste Strohballen in Brand. Nach zwei Stunden waren die Rundballenpresse sowie die Strohballen gelöscht. Als Ursache wird ein technischer Defekt an der Rundballenpresse vermutet.

