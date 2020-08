Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200809-1-pdnms Angetrunkener Bootsführer im NOK

Schülp/NOK (ots)

Schülp/NOK/In der Nacht von Freitag (07.08.20) auf Samstag (08.08.20) befährt ein Bootsführer einer Segelyacht den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bei Dunkelheit. Während der Fahrt kollidiert er in der Weiche Schülp mit einem Dalben und fährt mehrfach in die seitliche Böschung. Schließlich ankert das Sportboot beim Kanal-KM 60, Höhe Westerrönfeld. An Bord befanden sich neben dem Bootsführer noch zwei weitere Personen. Eine dieser Personen informierte über die 112 die Rettungsleitstelle und bat dort um Hilfe. Bei dem Bootsführer ergab die Atemalkoholüberprüfung einen Wert von 2,13 Promille. Da das Sportboot weiterhin schwimmfähig blieb, wurde es durch die Fähre "Küstrin" in die Saatsee Rendsburg verbracht. Bei dem Bootsführer wurde eine Blutprobe durch die eingesetzten WSP-Beamten angeordnet und auf dem Polizeirevier Rendsburg entnommen. Der Sportbootführerschein wurde sichergestellt. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Mit freundlichen Grüßen Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell