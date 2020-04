Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand im Eimeldinger Weg - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.04.20, gegen 01.20 Uhr, wurde ein Brand beim Sägischopf in Haltingen gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand, der sich an der Nordwest-Seite des Gebäudes auch auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte, gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand im Bereich eines abgetrennten Abteils des Gebäudes ausgebrochen. Die Schadenshöhe ist noch nicht genauer zu beziffern, dürfte jedoch bei mehreren zehntausend Euro liegen. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr aus Weil am Rhein und die Abteilung Haltingen waren mit etwa 50 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen am Brandort. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, sucht Zeugen. Insbesondere wird der Fahrer eines weißen Pkw als Zeuge gesucht. Dieser hatte an einem nahegelegenen Haus geklingelt, den Brand gemeldet und um Verständigung der Feuerwehr gebeten. Anschließend fuhr er jedoch weg.

