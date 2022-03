Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 10-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (15. März) ist gegen 16:15 Uhr auf der B55 ein 10-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Oberelspe. Bei einem Wendemanöver übersah er den Jungen, der auf dem Fahrradweg in Richtung Grevenbrück unterwegs war. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, wobei sich der junge Radfahrer leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden an dem Fahrrad und dem Pkw.

