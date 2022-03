Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Alleinunfall am Dienstag (15. März) gegen 19 Uhr wauf der Westfälischen Straße in Olpe ist ein 16-Jähriger verletzt worden. Dieser befuhr mit einem Pedelec den Gehweg in Richtung Rhode. Als er an einer Baustelle, die sich auf dem Gehweg befand, vorbeifahren wollte, rutschte er mit seinen Reifen von der Gehwegkante ab und stürzte. Er verletzte sich am Knie. Der 16-Jährige wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß mit dem auf der Straße liegenden Fahrrad nicht verhindern. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell