Polizei Hamburg

POL-HH: 220223-2. Drei vorläufige Festnahmen und Rauschgiftfund nach Verfolgungsfahrt in Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: 22.02.2022, 22:06 Uhr

Ort: Hamburg-Altona-Nord, Eckernförder Straße

Beamte des Polizeikommissariats 21 (PK 21) haben gestern Abend drei Männer in Altona-Nord vorläufig festgenommen. Sie hatten zuvor versucht, sich einer Fahrzeugkontrolle zu entziehen und waren vor den Polizisten geflüchtet.

Nachdem die Streifenwagenbesatzung dem Fahrer eines mit drei Personen besetzten Opel Corsa in der Düppelstraße Anhaltesignale gegeben hatten, flüchtete dieser verkehrsgefährdend und mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Straßenzüge in Altona-Nord. Der Verdächtige fuhr teilweise über Gehwege, entgegen der Fahrtrichtung und sogar durch eine Grünanlage, in der Fußgänger beiseite springen mussten. An der Kreuzung Ophagen/Övelgönner Straße kollidierte der Corsa mit einem geparkten Peugeot 5008, setze seine Flucht aber fort und geriet außer Sicht der Beamten.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die Polizisten den gesuchten Opel, einen Leihwagen, jedoch kurz darauf in einer Tiefgarage in der Eckernförder Straße ausfindig machen, in der die ehemaligen Insassen gerade die Kennzeichenplatten vom Fahrzeug lösten.

Im Rahmen der Überprüfung konnte einer der Männer, ein 19-jähriger Deutscher, als Fahrer identifiziert werden. Bei ihm bestand neben den zuvor begangenen Verkehrsdelikten zudem der Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln.

Bei der Durchsuchung des durch den Unfall beschädigten Opels fanden die Polizeibeamten rund 250 Gramm Marihuana im Handschuhfach sowie ein Messer und ein Tierabwehrspray.

Die Beamten nahmen daraufhin neben dem Fahrer auch die beiden Mitfahrer, zwei Deutsche im Alter von 18 und 20 Jahren, vorläufig fest.

Da unmittelbar vor der Parkbox des Opels ein Mercedes abgestellt und den Männern zuzuordnen war, wurde auch dieser vor Ort nach verdächtigen Gegenständen durchsucht. Die Polizisten stellten hierbei weitere zwei Kilogramm Marihuana, ein weiteres Messer und einen Baseballschläger sicher.

In einer nahegelegenen, offenstehenden Parkbox fanden sie zudem eine Machete, die sie, genau wie den Opel und den Mercedes, ebenfalls sicherstellten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 18- und 20-jährigen Tatverdächtigen nach erkennungsdienstlicher Behandlung von der Polizei entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Der 19-Jährige wurde nach einer Blutprobenentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins mangels Haftgründen ebenfalls wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Rauschgift- und Waffendelikte werden beim zuständigen Landeskriminalamt geführt und dauern an.

Die Ermittlungen zu den Verkehrsdelikten (Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, Verkehrsunfall mit Flucht, Straßenverkehrsgefährdung, illegales Straßenrennen) werden bei der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) geführt und dauern ebenfalls an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell