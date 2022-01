Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung bei Feuerwehrgerätehaus

Gera (ots)

Zedlitz: Polizeibeamte wurden am gestrigen Tag (03.01.2022) nach Zedlitz, speziell zum dortigen Feuerwehrgerätehaus gerufen. In der Folge leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein, welche unbekannte Täter verursachten. Offenbar in der Silvesternacht (01.01.2022) ließen die Täter einen größeren Böller auf dem Tisch der dortigen Futterraufe detonieren. Durch die anschließende Explosion wurde der Tisch komplett zerstört. Zudem beschädigten scheinbar umherfliegende Teile zwei Scheiben eines angrenzenden Rolltores. Die Verursacher des Schadens sind bis dato unbekannt. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise geben können. (RK)

