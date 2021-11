Polizei Hamburg

POL-HH: 211130-2. Hockeyspielerinnen in Sporthalle bestohlen: Mutmaßlicher Dieb durch Anruf überführt

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 29.11.2021, zwischen 17:00 und 18:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Gustav-Falke-Straße

In St. Pauli haben Polizeibeamte gestern einen mutmaßlichen Handydieb vorläufig festgenommen. Er ist verdächtig, in einer Sporthalle in Eimsbüttel gleich mehrere junge Hockeyspielerinnen bestohlen zu haben.

Am späten Montagnachmittag waren mehreren elf und zwölf Jahre alten Mädchen die während des Trainings in der Umkleide zurückgelassenen Handys gestohlen worden. Der Hockeytrainer konnte den Standort eines der Geräte nachverfolgen und verständigte die Polizei. Auch gab es bereits den Hinweis auf zwei Verdächtige, von denen zumindest einer sehr konkret beschrieben werden konnte.

Die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariats 16 lokalisierten in der Talstraße schließlich einen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Dieser war gerade im Gespräch mit einem anderen Mann. Beim Anruf des georteten Handys klingelte es plötzlich in der Hosentasche des mutmaßlichen Diebes. Die Beamten nahmen den 51-jährigen Deutschen daraufhin vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie insgesamt neun Handys, eine Geldbörse und ein Paar Kopfhörer. Sieben der Handys konnten bereits Mädchen aus der Hockeymannschaft zugeordnet werden.

Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und später wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen, auch zur Rolle des angetroffenen Begleiters des Tatverdächtigen, und die Zuordnung der weiteren beschlagnahmten Gegenstände dauern an und werden von der örtlichen Kripo (LKA 131) geführt.

