Polizei Hamburg

POL-HH: 211130-1. Nach Encrochat-Auswertung: Weitere Verhaftung eines mutmaßlichen Dealers

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: März bis Mai 2020; Tatort: Hamburger Stadtgebiet

Ermittler des Drogendezernats (LKA 62) haben am Montag einen 49-jährigen mutmaßlichen Dealer verhaftet. Neben Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde in seiner Wohnung auch eine hohe Zahl mutmaßlichen Diebesguts gefunden.

Der 49-jährige Bulgare war im Zusammenhang mit der Entschlüsselung des Kryptodienstes Encrochat in den Fokus der Ermittler gerückt. Er ist demnach verdächtig, zwischen März und Mai vergangenen Jahres mit insgesamt über anderthalb Kilogramm Kokain und drei Kilogramm Amphetamin Handel getrieben zu haben.

Auf Grundlage aller Ermittlungsergebnisse hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg nicht nur einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen in Eidelstedt erwirkt, sondern wegen bestehender Fluchtgefahr auch bereits einen Haftbefehl.

Die Ermittler haben ihn gestern Mittag schließlich im Umfeld des Eidelstedter Platzes verhaftet. Mit ihm im Auto befand sich ein 54-jähriger Landsmann. Auch er kam in Polizeigewahrsam und wurde zunächst vorläufig festgenommen. Bei dem mutmaßlichen Dealer fanden die Ermittler neben zwei Handys auch 3.000 Schweizer Franken, bei dem Begleiter neben über 1.000 Euro Bargeld und einem Handy auch den Schlüssel zu der Wohnung des mutmaßlichen Dealers.

In dieser Wohnung beschlagnahmten sie eine Tasche mit Haschplatten im Gesamtgewicht von über 16 Kilogramm sowie etwa 800 Gramm Haschisch, das an unterschiedlichen Stellen verteilt in der Wohnung gelegen hatte. Darüber hinaus wurden weitere 3.800 Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt. Die Ermittler stießen aber auch auf ein hochwertiges Laservermessungsgerät, das bereits einem Diebstahl in der Schweiz zugeordnet werden konnte. Außerdem fanden sie über 400 Sonnenbrillen, welche gemäß der Preisetikettierung einen Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro haben dürften. Auch dieses mutmaßliche Diebesgut wurde beschlagnahmt.

Zwei weitere in der Wohnung angetroffene Landsleute (46, 58) wurden wie schon der Begleiter bei der Verhaftungssituation ebenfalls vorläufig festgenommen. Der 49-jährige Hauptverdächtige wurde später an die Untersuchungshaftanstalt überstellt, die drei anderen wurden jeweils erkennungsdienstlich behandelt und mangels Haftgründen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen des Drogendezernats dauern an.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell