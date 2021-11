Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe stehlen Katalysator - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte Täter haben von Donnerstag auf Montag (18. bis 22.11.2021) an der Schelmenwasenstraße einen Katalysator gestohlen. Die Täter trennten zwischen Donnerstag, 07.30 Uhr und Montag, 22.10 Uhr den Katalysator an einem BMW ab, der dort auf einem P+R Parkplatz abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

