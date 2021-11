Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (19.11.2021) in der Abelsbergstraße ereignet hat. Eine 26 Jahre alte VW-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug gegen 22.00 Uhr am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 33 und ging anschließend weg. Als sie am nächsten Tag zu ihrem Auto zurückkehrte, traf sie auf zwei Beamte, die jeweils einen Unfallschaden an ihrem VW sowie an einem davor geparkten grauen Peugeot aufnahmen. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge könnte allerdings eine unbekannte Passantin, die zu diesem Zeitpunkt in der Abelsbergstraße unterwegs war, den Unfall beobachtet haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

