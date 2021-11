Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Tatverdächtige nach sexueller Belästigung vorläufig festgenommen - Ein weiterer Verdächtiger unbekannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag und Samstag (19./20.11.2021) zwei Männer im Alter von 19 und 30 Jahren vorläufig festgenommen, die jeweils Frauen sexuell belästigt haben sollen. Ein weiterer Tatverdächtiger, der im Verdacht steht, am Freitagnachmittag ein 16-jähriges Mädchen in einer U-Bahn belästigt zu haben, ist noch flüchtig. Ein deutlich alkoholisierter 30-Jähriger war am Freitagabend gegen 18.30 Uhr im Bereich des Josef-Hirn-Platzes unterwegs und soll, als er an einer Gruppe Jugendlicher vorbeiging, das Gesäß einer 17-Jährigen gezielt angefasst haben. Auch in einer Gaststätte an der Friedrichstraße hat ein 19 Jahre alter Mann in der Nacht zum Samstag zwischen 01.00 Uhr und 02.15 Uhr zwei Frauen im Alter von 20 und 23 Jahren mutmaßlich sexuell belästigt und mehrfach ihre Gesäße berührt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Männer vorläufig fest und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eröffnet.

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U15, die in Richtung Stammheim unterwegs war. Als das 16-jährige Mädchen an der Haltestelle Stadtbibliothek aussteigen wollte, soll sie ein Unbekannter ebenfalls an ihrem Gesäß berührt haben. Der Tatverdächtige, der in der Bahn sitzen blieb, soll 17 bis 18 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß sein sowie eine schmale Statur haben. Der Beschreibung nach hatte er einen dunklen Teint und einen sogenannten Boxerhaarschnitt. Er war dunkel bekleidet und trug eine dunkle Jogginghose sowie eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell