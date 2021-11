Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von zwei Unbekannten ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (21.11.2021) einem 20-jährigen Mann in der Marktstraße eine Kette und eine Uhr im Wert von zirka Tausend Euro geraubt. Der junge Mann befand sich gegen 04.30 Uhr alleine auf dem Heimweg, als ihn zwei unbekannte Männer ansprachen und mehrfach in eine Hausecke schubsten. Dort rissen sie ihm die Kette vom Hals und verlangten Geld. Nachdem er ihnen kein Geld geben konnte, ließen sie sich seine Armbanduhr aushändigen. Anschließend flüchteten beide in Richtung Königstraße. Einer der Täter wird auf 18 bis 20 Jahre und 185 Zentimeter groß geschätzt. Er hatte eine schlanke Statur mit einem schmalen Gesicht und trug dunkle Haare. Er war mit einer dunklen oder schwarzen Steppjacke sowie einer dunklen Hose bekleidet. Zudem sprach er deutsch. Der zweite Täter hatte eine dickere Statur und soll 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Er hatte einen schwarzen Vollbart und trug eine schwarze Wollmütze, eine dunkle Steppjacke und war insgesamt dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

