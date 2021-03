Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Motorradfahrer übersehen

In einem Kreisverkehr kam es am Mittwoch in Biberach zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 48-Jährige mit seinem BMW Motorrad in den Kreisverkehr Gaisentalstralstraße / Krummer Weg ein. Als er sich im Kreisverkehr befand, fuhr eine 56-Jährige aus dem Krummer Weg ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah die Fahrerin des BMW den bevorrechtigten Kradlenker. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich beide Beteiligten leicht. Der Rettungsdienst versorgte Beide an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

+++++++ 0515566

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell