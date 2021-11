Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Katalysator gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag (20.11.2021) an der Wankelstraße Ecke Curiestraße einen Katalysator gestohlen. Die Täter trennten auf unbekannte Weise zwischen 19.15 Uhr und 02.45 Uhr den Katalysator im Wert von über 300 Euro an einem geparkten Mercedes ab und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

