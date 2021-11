Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Täter haben von Freitag auf Samstag (19./20.11.2021) jeweils ein Auto in der Brückenstraße und der Ludmannstraße aufgebrochen. Der 39-jährige Besitzer parkte seinen Hyundai am Freitag gegen 11.30 Uhr in der Brückenstraße auf Höhe der Hausnummer 51 ab. In der Zeit bis Samstag 16.30 Uhr drückten die Täter offenbar eine Seitenscheibe herunter und öffneten anschließend die Türe. Von der Rücksitzbank stahlen sie einen Rucksack mit Geldbeutel im Wert von zirka Hundert Euro. In der Ludmannstraße brachten unbekannte Täter zwischen Freitag 23.00 Uhr und Samstag 08.15 Uhr die Scheibe der Beifahrertüre eines Mitsubishis auf unbekannte Weise zum Bersten und durchsuchten anschließend das Fahrzeuginnere. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stahlen sie nichts. Zeugen des Autoaufbruchs in der Brückenstraße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße und Zeugen des Aufbruchs in der Ludmannstraße unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell