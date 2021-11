Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.11.2021, gegen 20:40 Uhr, wurde im Hausener Weg in Bad Dürkheim durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 31-jährige PKW-Führer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein aufgrund dessen durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,22 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da der Fahrzeugführer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

