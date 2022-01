Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gaststätte

Altenburg (ots)

Fockendorf: Im Zeitraum vom 01.01.-02.01.2022 trieben unbekannte Täter ihr Unwesen auf einem Campingplatz in Pahna. Dort drangen sie gewaltsam in die Gaststätte "Seeblick". Die Einbrecher verursachten bei ihrer Tat nicht nur Sachschaden, sondern stahlen zudem verschiedene Spirituosen sowie einen Flachbildschirm und einen Receiver mit Verstärker. Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen. Hierbei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

