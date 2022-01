Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter bedrohte Frau

Greiz (ots)

Greiz: Als am gestrigen Sonntag (02.01.2022), gegen 12:45 Uhr, eine 36-jährige Frau mit ihrem Hund zwischen Pansdorf und Wellsdorf spazieren ging, wurde sie plötzlich durch einen bislang unbekannten Täter bedroht. Der Unbekannte entfernte sich danach in Richtung Wellsdorf. Er wird als Mann, ca. 40 Jahre alt mit kurzen Haaren beschrieben. Seine Kleidung war rot/ schwarz, er führte eine Einkaufstüte mit sich. Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

