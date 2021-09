Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit falschem Führerschein unterwegs

Laufenburg (ots)

Mit einem gefälschten Führerschein war ein 36-Jähriger unterwegs, als er durch eine Streife der Bundespolizei in Laufenburg kontrolliert wurde. Die Streife bemerkte die Fälschung und leitete ein Strafverfahren ein.

Am Montagvormittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 36-Jährigen am Grenzübergang Laufenburg. Der bulgarische Staatsangehörige war als Fahrzeugführer aus der Schweiz zu seinem Wohnort in Deutschland unterwegs. Bei der Kontrolle händigte er der Streife neben seiner gültigen Identitätskarte auch einen bulgarischen Führerschein aus. Bei der Inaugenscheinnahme stellte die Streife Fälschungsmerkmale am Führerschein fest. Im Rahmen der Vernehmung räumte der 36-Jährige ein, dass ihm durch die bulgarischen Behörden der Führerschein entzogen worden war und er sich die vorgelegte Fälschung gekauft hätte. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Das Falsifikat wurde sichergestellt und der 36-Jährige musste seine Heimreise zu Fuß fortsetzen.

