Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Geldautomat aufgebohrt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am frühen Dienstagmorgen den Aufbruch eines Geldautomaten in der Benzstraße in Karlsbad-Langensteinbach.

Der 43-jährige Zeuge konnte gegen 2.40 Uhr eine männliche Person beobachten, die sich an dem Geldautomaten mit einer Bohrmaschine zu schaffen machte. Erst nach ungefähr einer Viertelstunde konnte der Mann wegen technischer Schwierigkeiten von zu Hause aus die Polizei verständigen.

Die Beamten fanden in den Räumlichkeiten der Bank nur noch den aufgebohrten Geldautoamten vor. Der Automat im Wert von ungefähr 15.000 Euro wurde komplett zerstört. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider negativ.

Aus dem Automat fehlt die Geldkassette. Welche Summe an Bargeld entwendet werden konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell