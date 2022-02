Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Stutensee- Wildtier ausgewichen und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein 20-jähriger Seat-Fahrer wich nach eigenen Angaben am Montagabend auf der Kreisstraße 3533 einem Wildschwein aus und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Gegen 22:10 Uhr fuhr der junge Fahrer von Graben-Neudorf kommend in Richtung Friedrichstal. Nach bisherigem Sachstand soll ein Wildschwein die Fahrbahn überquert haben. In der Folge weicht er dem Tier aus und kommt hierbei von der Fahrbahn ab und streifte und beschädigte zunächst einen Leitpfosten. Anschließend gerät der 20-Jährige in den Waldrand und überrollt dort kleinere Bäume sowie Gehölz. Schließlich kommt sein Fahrzeug zum Stehen.

Der Seat wurde im Bereich der Fahrzeugfront und der linken Fahrzeugseite beschädigt. Außerdem kam es zu nicht unerheblichem Ölverlust, weshalb die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden musste. Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee war kurzzeitig mit zwei Fahrzeugen und elf Wehrleuten im Einsatz und unterstützte durch Absicherung den Abschleppvorgang.

Durch den Unfall entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht.

