Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch

Anwohnerin stört Täter

Goch (ots)

Einen unbekannten Täter in seinem Vorhaben gestört hat am Montagabend (24. Januar 2022) offenbar die Bewohnerin eines Hauses an der Voßheide. Als die Frau gegen 18:30 Uhr heimkehrte, nahm sie ein fremdes, schwarzes Damenfahrrad wahr, das vor ihrem Grundstück stand. An dem Lenker des Rads hing eine grüne Umhängetasche. Just in dem Moment hört die Anwohnerin ein Scheppern aus dem Garten. Sie schaute nach und musste feststellen, dass die Terrassentür des Hauses mit einem Stein eingeschlagen worden war. Verdächtige Personen sah die Frau jedoch nicht. Wieder vor dem Haus bemerkte sie, dass das Fahrrad ebenfalls verschwunden war. Zwischen 17:00 und 17:30 Uhr am gleichen Tag wurde auf der Straße Hasenpfad ein schwarzes Gazelle-Damenrad aus einer Garage entwendet. Unklar ist, ob es sich um dasselbe Fahrrad handelt. Zeugenhinweise zu beiden Sachverhalten nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell