Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Raub

78-Jährige leicht verletzt

Emmerich (ots)

Am Montagmorgen (24. Januar 2022) gegen etwa 10 Uhr war eine 78-Jährige zu Fuß auf der Industriestraße unterwegs. Als sie nach rechts in die Industriestraße abbog, näherte sich ihr von hinten ein Radfahrer. Der Unbekannte griff nach der Handtasche der Frau und versuchte, ihr die Tasche zu entreißen. Da die 78-Jährige den Henkel der Tasche mehrfach um ihr Handgelenk gewickelt hatte, misslang der Versuch. Durch den Ruck stürzte die Frau jedoch und verletzte sich am Knie. Der Radfahrer flüchtete über den Parkplatz eines nahegelegenen Discounters. Die Insassen eines vorbeifahrenden Autos stiegen aus und halfen der Dame, die sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens stand, auf. Die Seniorin beschreibt den Täter als zwischen 25 und 27 Jahre alt. Er hatte einen dunkleren Hautton und kurz rasierte, schwarze Haare mit augenscheinlich nach vorne gekämmte Locken im Stirnbereich. Der Mann trug eine dunkle Jacke und war mit einem alten, beschädigten Fahrrad unterwegs, dessen Hinterreifen platt war.

Zeugenhinweise zum Sachverhalt erbittet die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell