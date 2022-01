Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Alltagsmenschen beschädigt

Straelen (ots)

In der Nacht zu Samstag (22.01.2021) entdeckten Polizeibeamte der Wache Geldern an der Venloer Straße eine Beschädigung an den dort aufgestellten "Alltagsmenschen".

Bei der Beschädigten Figur handelt es sich um den "Opa This mit seinem Enkel Martin". Nach ersten Erkenntnissen haben unbekannte Täter die Figur vermutlich durch Tritte gegen die Beine beschädigt. Die Gewalteinwirkung war so massiv, dass die Figur auseinander brach.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und erbittet Hinweise zu dem Sachverhalt unter 02831 1250. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell